12.04.2017 (10:51)

Свыше 9 тыс. военнослужащих примут участие в военных парадах на Дальнем Востоке и в Забайкалье

В Восточном военном округе (ВВО) продолжаются тренировки по подготовке к военным парадам, посвященным 72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

Наиболее масштабным станет военный парад в Хабаровске, где по главной площади города пройдут более 1,6 тыс. военнослужащих, из них около 600 представят другие силовые ведомства.

Во Владивостоке и Чите в военном параде примут участие по 1,5 тыс. военнослужащих, в Улан-Удэ – около 1,4 тыс. военнослужащих, в Уссурийске – более 1,3 военнослужащих, в Белогорске и Южно-Сахалинске – по 1000 военнослужащих.

Всего к военным парадам в 7 городах на Дальнем Востоке и в Забайкалье будет привлечено более 9,2 военнослужащих, из них от Восточного военного округа – более 7 тыс. военнослужащих.

В настоящее время идут интенсивные тренировки парадных расчетов. Военнослужащие оттачивают строевой шаг по три раза в неделю на территории воинских частей и соединений округа. Начиная с 26 апреля, в городах, где пройдут военные парады войск гарнизонов и праздничные шествия, начнутся первые совместные тренировки в городах.

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