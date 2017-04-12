Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Новости Руководство Структура Карьера Образование Культура Документы Энциклопедия Мультимедиа
Главная  < Новости  < В стране  < Подробнее

12.04.2017 (10:43)

Военнослужащие российской авиабазы в Армении отмечают День космонавтики

Более 600 военнослужащих, членов их семей и приглашенных гостей празднуют День космонавтики на российской авиационной военной базе Эребуни в Армении. Праздничные мероприятия проводятся в Доме офицеров, музее части и на военном аэродроме Эребуни в Ереване.

Гостям предоставлена возможность ознакомиться с  тематическими выставками картин, написанных известными художниками,  фото-экспозицией «Открытый космос», также демонстрируются документальные и художественные фильмы на тему покорения космоса, организована экскурсия по территории военной базы.

Военнослужащие, школьники и студенты учебных заведений знакомятся с жизнью и бытом летного состава истребительной авиации соединения, организацией подготовки летчиков и самолетов к полетам, экипировкой пилотов и инженерно-технического состава.

При проведении практических полетов на различных высотах летный состав покажет гостям элементы сложного и высшего пилотажа. Летчики в одиночных полётах, а также в составе пар и звеньев выполнят фигуры высшего пилотажа на самолетах МиГ-29  (боевые развороты, бочку, змейку, петлю Нестерова, горки, колокол и др.).

Праздничные мероприятия в честь Дня космонавтики в российском соединении в Закавказье приобрели традиционный характер и проводятся уже в пятый раз.

Пресс-служба Южного военного округа
Метки:
Праздники , Торжественные церемонии , Армения
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Версия для печати
ServerCode=node2 isCompatibilityMode=false