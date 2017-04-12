12.04.2017 (11:02)

Авиация ЮВО сыграет роль условного противника в ходе масштабного учения войск ПВО в Забайкалье

Около 30 самолетов Су-30М2, Су-27СМ3, Су-30СМ и Су-34 из состава авиационных частей 4-й армии ВВС и ПВО Южного военного округа (ЮВО), базирующихся в Краснодарском крае и Ростовской области, принимают участие в масштабном учении войск ПВО, проходящем на специализированном полигоне Телемба в Республике Бурятия.

Для участия в учении военные летчики в составе четырех авиагрупп истребителей-бомбардировщиков Су-34 и многоцелевых истребителей Су-27СМ3, Су-30СМ и Су-30М2 совершили беспосадочные перелеты на расстояние свыше 7 тыс. километров с тремя дозаправками в воздухе.

По плану учения пилоты уже выполнили пуски неуправляемых ракет и бомбометание по мишеням, имитирующим колонну бронетехники условного противника, также летчики отработали задачи перехвата, воздушный бой с условным противником на высотах от 150 до 3 тыс. м. Всего совершено около 25 вылетов в различное время суток.

В ходе активной фазы учения, действуя в роли авиации условного противника, летчикам предстоит отработать задачи по обнаружению и условному уничтожению пунктов управления, радиолокационных станций и зенитных ракетных комплексов.

Самолеты будут действовать как одиночно, так и в составе пары, звена и крыла, имитируя одиночные воздушные цели и нанесение условным противником массированного авиационного удара.

Масштабное учение войск ПВО на полигоне Телемба продлится до конца апреля и завершится боевыми пусками ракет из комплексов С-300ПМ и «Панцирь-С».

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