12.04.2017 (10:30)

Преодолев более 7000 км, летчики ЮВО уничтожили объекты условного противника на полигонах в Бурятии

Военные летчики Южного военного округа в ходе 8-часовых перелетов совершили перелет на расстояние свыше 7 тыс. км, выполнив при этом не менее трех дозаправок топливом в воздухе.

Данная операция проводилась днем и ночью, одиночно и в составе пары. Уникальный процесс заправки проходил на расстоянии менее 20 метров от воздушного танкера. Все её элементы осуществлялись на высотах от 4000 до 6000 метров, со скоростью воздушных судов около 600 км/час.

Топливозаправщики Ил-78 поднялись в воздух с максимальной взлетной массой около 200 тонн, выполнив во время полета передачу не менее 10 тонн каждому из самолетов оперативно-тактической авиации.

Впервые в ходе длительного перелета после дозаправки самолетов летчики поразили цели условного противника на пяти незнакомых полигонах Западного и Восточного военных округов.

Учение смешанного авиационного соединения и соединения противовоздушной обороны Южного военного округа (ЮВО) на полигоне Телемба Восточного военного округа проходят под руководством командующего 4-й армией ВВС и ПВО Южного военного округа генерал-лейтенанта Виктора Севостьянова.

Всего на учение привлечено около 1000 военнослужащих и задействовано более 350 единиц вооружения и военной техники, в том числе самолеты Су-30М2, Су-27СМ3, Су-30СМ, Су-34, вертолеты Ми-8АМТШ «Терминатор», Ми-8МТПР-1, а также зенитные ракетные комплексы С-300ПМ и зенитные ракетно-пушечные комплексы «Панцирь-С».

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