12.04.2017 (08:24)

Около 2,5 тысяч человек решили служить по контракту в Восточном военном округе

В первом квартале текущего года около 2,5 тысяч человек заключили контракт о прохождении службы в Восточном военном округе (ВВО).

Пункты отбора граждан на военную службу по контракту направили в войска ВВО более 1,5 тысяч жителей Дальнего Востока и Восточной Сибири.

Более трети всех желающих стать профессиональными военнослужащими оказалось среди жителей Приморского края. В числе лидеров также Забайкальский и Хабаровский края.

Кроме того, еще более 900 солдат и сержантов, проходящих военную службу по призыву в соединениях и воинских частях ВВО, подписали контракт с Министерством обороны для дальнейшего прохождения военной службы.

Наиболее востребованными специальностями являются водитель категории D, E и механик-водитель, на которые идут около половины всех подписавших контракт.

Всего в 2017 году планируется отобрать и направить на военную службу по контракту 11 тыс. жителей субъектов РФ на Дальнем Востоке и в Восточной Сибири.

Кандидаты имеют возможность выбрать из более 100 различных специальностей в общевойсковых объединениях, на Тихоокеанском флоте, а также в соединениях и воинских частях объединения ВВС и ПВО ВВО.



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