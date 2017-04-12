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12.04.2017 (08:08)

Вертолётчики Тихоокеанского флота отработали посадки на палубу БПК «Адмирал Виноградов»

Экипажи авиабазы морской авиации Тихоокеанского флота отработали взлеты и посадки на палубу БПК «Адмирал Виноградов».

В ходе проведения учебно-тренировочных полетов в морских полигонах Тихоокеанского флота, летчиками корабельных вертолетов совершено около 30 посадок на корабль в дрейфе и на ходу в светлое и тёмное время суток.

В рамках мероприятий боевой подготовки, помимо посадок на палубу, вертолетчики отработали тактические приемы поиска и слежения за подводными лодками условного противника, а также осуществили взаимодействие с экипажем корабля при выполнении противолодочных задач. Также были проведены облеты корабля с целью проверки его радиотехнического вооружения, комплексов противовоздушной обороны, систем связи и управления авиацией. 

Отработка взаимодействия между экипажем корабля и летным составом  является одним из элементов профессиональной  подготовки моряков и летчиков. Посадки на корабль являются наиболее сложным видом подготовки летного состава морской авиации. Сначала летчики отрабатывают аэродромные полеты, дальше маршрутные и только после этого допускаются к посадкам на корабль.

Особое внимание в программе подготовки экипажей вертолетов было уделено  полетам в ночных условиях. Ночью вертолетчики выполнили  заход на посадку по приборам, полеты над морем и прикрытие корабля с воздуха.

Пресс-служба Восточного военного округа
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