11.04.2017 (22:13)

ДОСААФ города Москвы отмечает свое 90-летие

11 апреля в большом зале Правительства Москвы прошло торжественное мероприятие посвященное 90-летию региональному отделению Общероссийской общественно-государственной организации «ДОСААФ» г. Москвы.

Перед началом концерта приглашенным гостям были зачитаны приветственные обращения руководства Министерства обороны Российской Федерации и мэра г. Москвы Сергея Собянина.

С начала года «ДОСААФ» г. Москвы проводит и принимает активное участие в таких мероприятиях как организационно-пропагандистская акция «В одном строю», международное мероприятие «Эстафета мужества и славы», проведение Всероссийского месячника оборонно-массовой работы, многочисленные выставки спортивной техники, фотовыставки, дни открытых дверей, экскурсии для школьников и студентов по организациям столичного регионального отделения, массовая лыжная гонка «ДОСААФовская лыжня – 2017» и др.

Реализуя концепцию развития ДОСААФ России на 2016-2020 гг., московское региональное отделение намерено создать многоуровневую систему подготовки допризывной молодежи к военной службе и военно-патриотического воспитания граждан, внедрить новые формы и методы подготовки воспитанников по наиболее широкому спектру военно-учетных специальностей.

В интересах Минобороны России совершенствуется система подготовки специалистов технических профессий. Стоит задача сформировать современный авиационный комплекс на базе Московского городского аэроклуба ДОСААФ России. В планах развитие системы физической культуры и спорта.

«Выполняя государственный оборонный заказ в 2017 году региональное отделение г. Москвы должно подготовить для Вооруженных Сил России более 700 специалистов по трем военно-учетным специальностям: водители транспортных средств категорий «С» (грузовой автомобиль), «D» (автобус), «E» (автопоезд)», – отметил председатель Регионального отделения Общероссийской общественно-государственной организации «ДОСААФ России» В.Ниниченко.



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