12.04.2017 (00:00)

В конце апреля текущего года в состав морской авиации ВМФ России будут переданы два многоцелевых истребителя Су-30СМ

В последней декаде апреля месяца, в рамках перевооружения соединений и частей штурмовой авиации в состав Морской авиации ВМФ будут переданы 2 многоцелевых истребителя Су-30СМ. Церемония передачи состоится на аэродроме Иркутского авиационного завода.

Планируется, что в рамках выполнения госконтракта, до конца 2017 года еще 3 самолета Су-30СМ будут переданы Морской авиации ВМФ.

ПАО «Корпорация «Иркут» в качестве головного исполнителя государственного оборонного заказа ведет серийный выпуск высокоманевренных многоцелевых истребителей Су-30СМ. Самолет разработан «ОКБ Сухого» и выпускается на Иркутском авиационном заводе – филиале ПАО «Корпорация «Иркут».

Многофункциональный стребитель Су-30СМ обладает сверхманевренностью, оснащен радиолокатором с фазированной антенной решеткой, двигателями с управляемым вектором тяги и передним горизонтальным оперением. Истребитель способен применять современное и перспективное высокоточное вооружение класса «воздух-воздух» и «воздух-поверхность». Также, самолет может использоваться для подготовки летчиков на перспективные многофункциональные сверхманевренные одноместные истребители.

Су-30СМ продолжает линейку боевых самолетов семейства Су-30МКИ. Истребитель адаптирован под требования Морской авиации ВМФ в части систем радиолокации, радиосвязи и государственного опознавания, состава вооружения, катапультного кресла и ряда обеспечивающих систем.

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