12.04.2017 (00:04)

Сегодня под руководством Министра обороны России генерала армии Сергея Шойгу состоится заседание Коллегии Минобороны России

Сегодня под руководством Министра обороны Российской Федерации генерала армии Сергея Шойгу состоится заседание Коллегии Минобороны России по вопросу подготовки проекта Государственной программы вооружения на 2018-2025 годы.

С докладами предложений в проект программы выступят заместитель Министра обороны Российской Федерации Юрий Борисов, а также главнокомандующие видами и командующие родами войск, руководители центральных органов военного управления.

В работе Коллегии примут участие руководящий состав Вооруженных сил России, представители органов государственной власти и оборонно-промышленного комплекса.

Госпрограмма вооружения на 2018-2025 годы предполагает техническое переоснащение армии и флота с учётом анализа и оценки возможных угроз национальной безопасности России.



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