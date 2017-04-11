11.04.2017 (23:11)

Новейшие гидроакустические пластины, разработанные отечественным ОПК в интересах ВМФ России, способны скрыть подводные лодки от радаров

Новые высокотехнологичные гидроакустические пластины, разработанные отечественным ОПК в интересах ВМФ России, способны полностью скрыть подводные лодки от радаров. Особенность этого покрытия заключается в его высоком шумопоглощающем свойстве.

Разработчикам удалость приблизить «шумность» к фоновым значениям моря. За счет особой конструкции гидроакустические пластины эффективно поглощают шум различных частот и на различной глубине, тем самым затрудняя обнаружение подлодки. Техпластины данного класса будут применяться для строительства подводных лодок класса «Борей», «Ясень», и «Варшавянка».

В настоящее время продолжается разработка и выпуск спецпокрытий с различными акустическими параметрами для дизельных, дизель-электрических и атомных подводных лодок.



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице