11.04.2017 (22:53)

Московское высшее общевойсковое командное училище проводит олимпиаду по военно-профессиональной подготовке среди курсантов высших учебных заведений Сухопутных войск

Сегодня в Московском высшем общевойсковом командном училище состоялась торжественная церемония открытия конкурсного состязания курсантов военных образовательных организаций высшего образования Сухопутных войск по военно-профессиональной подготовке.

Начальник Московского высшего общевойскового командного училища генерал-майор Александр Новкин поздравил участников олимпиады с открытием и началом конкурсных состязаний, пожелал всем упорства, терпения, выдержки.

Председателем жюри состязаний на общем голосовании назначен генерал-полковник Виктор Барынькин – председатель Совета ветеранов МосВОКУ.

В конкурсном состязании принимают участие 70 курсантов из 7 высших учебных заведений: Михайловской военной артиллерийской академии (г. Санкт-Петербург), Военной академии войсковой противовоздушной обороны Вооружённых Сил Российской Федерации имени Маршала Совестного Союза А.М.Василевского (г. Смоленск), Дальневосточного высшего общевойскового командного училища имени Маршала Советского Союза К.К.Рокоссовского (г. Благовещенск), Новосибирского Высшего военного командного училища, Казанского высшего танкового командного Краснознаменного училища (г. Казань), Московского высшего общевойскового командного орденов Ленина и Октябрьской Революции Краснознаменного училища, а также курсанты Военного университета Министерства обороны Российской Федерации.

Курсантам, в течении 4 конкурсных дней предстоит побороться за победу в четырех номинациях: «Тактическая и тактико-специальная подготовка», «Гуманитарная миссия», «Огневая подготовка» и «Военно-спортивная подготовка».

Торжественная церемония закрытия олимпиады военно-профессиональной подготовке состоится 14 апреля, где лучшей команде будет вручена главная награда – Кубок Главнокомандующего Сухопутными войсками. Участникам, занявших призовые места в номинациях будут вручены дипломы, медали и ценные подарки.

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