11.04.2017 (21:51)

Заместитель Министра обороны РФ Татьяна Шевцова провела рабочую встречу со своим коллегой из оборонного ведомства Казахстана

Делегация военных финансистов министерства обороны Республики Казахстан посетила российское военное ведомство, где приняла участие в заседании круглого стола совместно с российскими коллегами.

В рамках встречи состоялся обмен опытом по финансово-экономическому обеспечению национальных вооруженных сил.

Заместитель Министра обороны Российской Федерации Татьяна Шевцова в своем вступительном слове поприветствовала казахских коллег и отметила богатый опыт финансово-экономической службы Вооруженных Сил Республики Казахстан.

Замглавы российского военного ведомства рассказала иностранной делегации о современных подходах к формированию бюджета Минобороны России на основе нормативного метода, результатах программы «Эффективная армия», которая позволяет существенно оптимизировать затраты на содержание Вооруженных Сил за счет реализации приоритетных инвестиционных, социальных, научно-технических и инновационных проектов в области тылового обеспечения, строительства и социального обеспечения военнослужащих.

В завершении своего выступления Татьяна Шевцова подробно остановилась на результатах работы системы контроля за использованием средств государственного оборонного заказа, построенной на работе с информацией обо всех исполнителях, контрактах, расчетах по гособоронзаказу, поступающей от уполномоченных банков в единую информационную систему расчетов по ГОЗ. Данная система позволяет не только снизить риски переавансирования промышленности и сократить просроченную дебиторскую задолженность, но и предотвращать списание денежных средств в размере на цели, не связанные с выполнением гособоронзаказа.

С докладами по основным направлениям деятельности финансово-экономической службы российской армии выступили руководители профильных департаментов Минобороны России.

В свою очередь, глава казахской делегации, заместитель Министра обороны Республики Казахстан Абылкаир Скаков поблагодарил российских коллег за теплый прием и выразил уверенность, что отношения между финансово-экономическими службами двух стран будут развиваться в конструктивном ключе.



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице