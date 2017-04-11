11.04.2017 (21:23)

Почти 32 тыс. водителей и специалистов по ремонту борются за право представлять Россию на АрМИ-2017

Около 30 тыс. водителей военной автомобильной техники и более 2 тыс. специалистов по ремонту бронетанковой военной техники и военной автомобильной техники из воинских частей и соединений Вооруженных Сил Российской Федерации ведут борьбу за право представлять страну на международных конкурсах «Рембат», «Мастера автобронетанковой техники» и проводимом впервые конкурсе «Военное ралли», которые пройдут в рамках Армейских международных игр. Об этом в беседе с журналистами сообщил заместитель Министра обороны Российской Федерации генерал армии Дмитрий Булгаков и пояснил, что в отборочных состязаниях задействовано почти 3000 военных автомобилей различного класса и более чем 600 единиц подвижных средств технического обслуживания и ремонта.

Для участия в российском этапе конкурса «Мастера автобронетанковой техники», кроме военных округов, видов и родов войск ВС РФ, 12 ГУ МО и 100 отдельного полка МТО свои команды выставят представители ДОСААФ России.

Всероссийский этап конкурса пройдет в начале июня в Острогожске (Воронежская область) на базе 1437 Учебного центра подготовки специалистов автобронетанковой техники, а «Рембат» – на базе Омского филиала Военной академии материально-технического обеспечения (ВА МТО) имени генерала армии А.В. Хрулева.

В этом году в программы конкурсов включены новые этапы. Так, в «Мастера автобронетанковой техники» включен «Конкурс капитанов», в программу конкурса «Рембат» включена «Военно-спортивная эстафета».

На АрМИ-2017 свое участие в конкурсе «Мастера автобронетанковой техники» уже подтвердили Республика Египет и Венесуэла, в конкурсе «Рембат» — Китайская Народная Республика, в «Военном ралли» — Беларусь и Египет.

Справочно:

Конкурс «Мастера автобронетанковой техники» предусматривает проведение индивидуальных и командных соревнований среди водителей военной автомобильной техники по выполнению контрольных упражнений курса вождения на автодроме.

Конкурс «Рембат» представляет собой индивидуальные и командные соревнования среди специалистов по ремонту бронетанковой военной техники и военной автомобильной техники с использованием учебно-материальной базы Омского автобронетанкового инженерного института.

Конкурс «Военное ралли» выявит сильнейших в индивидуальных и командных соревнований среди экипажей военной автомобильной техники по совершению маршей на незнакомой местности.

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