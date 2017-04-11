11.04.2017 (21:16)

В Бишкеке состоится заседание Координационного Комитета по вопросам объединенной системы ПВО СНГ

Основные направления совершенствования и развития Объединенной системы противовоздушной обороны (ПВО) государств – участников СНГ станут одной из тем обсуждения в ходе проведения 46-го заседания Координационного Комитета по вопросам ПВО при Совете министров обороны государств-участников СНГ , которое пройдет 12 апреля в Бишкеке.

В заседании Координационного Комитета примут участие делегации от министерств обороны Российской Федерации, Республики Армения, Республики Беларусь, Республики Казахстан, Кыргызской Республики, Республики Таджикистан, Туркменистана, Республики Узбекистан, представители Объединенного штаба Организации Договора о коллективной безопасности, предприятий военно-промышленного комплекса Российской Федерации, руководители базовых организаций государств – участников СНГ в области исследования проблем ПВО и подготовки военных кадров.



Участники заседания обсудят также результаты деятельности Координационного Комитета в 2016 году, особенности и специфику организации и проведения совместных мероприятий оперативной и боевой подготовки объединенной системы ПВО СНГ в 2017 году, приоритетные исследования в области противовоздушной обороны, а также ряд других вопросов совершенствования и развития Объединенной системы ПВО.

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