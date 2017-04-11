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11.04.2017 (20:45)

В ЗВО начался окружной этап конкурсов «Белое солнце» и «Безопасная среда»

На полигоне Постоялые дворы в Курской области начался окружной этап конкурсов «Белое солнце» и «Безопасная среда» среди специалистов войск радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты Западного военного округа (ЗВО).

Соревнования предусматривают выполнение более 20 нормативов по вождению, огневой подготовке и РХБ защите.

На максимальных скоростях бронетранспортеры преодолеют десятки сложнейших препятствий: рвы, эскарпы, траншеи, габаритные тоннели, холмы, косогоры, извилистые проезды, водную преграду и 500-метровую огненно-штурмовую полосу в средствах защиты.

По комплексу элементов она самая сложная в войсках РХБ защиты и более чем в два раза по своей протяженности превосходит все общеконтрольные полосы для проверки выносливости экипажей РХБ разведки.

Всего в конкурсах принимают участие более 200 военнослужащих,  задействовано около 100 единиц вооружения, военной и специальной техники, в том числе новейшие машины химической разведки РХМ-6, авторазливочные станции АРС-14КМ, термодымовая аппаратура ТДА-3, а также реактивные пехотные огнеметы различных модификаций.

Пресс-служба Западного военного округа
Метки:
Сухопутные войска , Войска РХБ защиты , Западный военный округ , Армейские международные игры , Безопасная среда
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