11.04.2017 (20:20)

Общественный совет при Минобороны России проведет ряд значимых мероприятий в ближайшей перспективе

Сегодня на пленарном заседании Общественного совета при Министерстве обороны ее председатель Павел Гусев заявил, что в ближайшей перспективе планируется провести ряд значимых мероприятий.

В частности, он отметил, что в апреле текущего года Л.А. Бокерия проводит

XI Всероссийский форум «Здоровье нации – основа процветания России» с приглашением к участию в нем представителей Главного военно-медицинского управления Министерства обороны Российской Федерации.

А.В. Цветков в июне 2017 года будет проводить в Общественной палате Российской Федерации вручение ежегодной премии «Офицеры России».

В июле-августе 2017 года А.Н. Каньшин при поддержке правительства Северной Осетии, Кабардино-Балкарии, Ставропольского края и руководства Пятигорска планирует проведение военно-патриотической акции, в ходе которой юнармейцы вместе с военнослужащими Южного военного округа, своими старшими товарищами и наставниками поднимутся на высшую точку горы Эльбрус и водрузят там флаг «Юнармии», а также установят памятные знаки, исторически связанные с разгромом гитлеровцев на Северном Кавказе.

Кроме того, сообщил Павел Гусев, в летние месяцы нам предстоит принять участие в целом комплексе мероприятий на площадке Парка «Патриот». Это, прежде всего, Армейские международные игры, Международный военно-технический форум «АРМИЯ–2017», состязания профессионального мастерства военнослужащих стран СНГ «Воин Содружества».

Будет продолжена работа членов Общественного совета в составе конкурсной комиссии Минобороны России по вопросам государственной гражданской службы и аттестационной комиссии Минобороны России по вопросам государственной гражданской службы.

В рамках развития юнармейского движения предлагается принять участие в подготовке и проведении Всероссийской детско-юношеской военно-спортивной игры «Победа», молодежно-патриотической акции «Алый парус».

Совместно с Главным управлением кадров Министерства обороны Российской Федерации члены Общественного совета продолжат участие в акциях «Есть такая профессия – Родину защищать».

Обращаясь к Министру обороны, Павел Гусев отметил, что в связи с большим интересом, проявляемым к Армейским международным играм, от членов Общественного совета поступило предложение о проведении в мае 2017 года по данному вопросу внепланового расширенного заседания президиума Общественного совета.

«Если Вы не возражаете, мы пригласим на это заседание представителей заинтересованных органов военного управления и обсудим степень нашего участия в подготовке и проведении Армейских международных игр-2017», а также их освещения в средствах массовой информации», – сказал Павел Гусев.

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