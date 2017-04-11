11.04.2017 (20:00)

Павел Гусев рассказал о работе, проделанной Общественным советом при Минобороны России в январе-апреле текущего года

Сегодня на пленарном заседании Общественного совета при Министерстве обороны РФ выступил ее председатель Павел Гусев с докладом на тему: «О работе, проведенной членами Общественного совета при Министерстве обороны Российской Федерации в период с января по апрель 2017 г.».

Как отметил Павел Гусев, за время, прошедшее со дня предыдущего заседания, Общественным советом проделана следующая работа.

Р.М. Тимошевым и В.А. Садовничим была проведена встреча членов Общественного совета и представителей Минобороны России с преподавателями и студентами МГУ по вопросам развития поискового движения и увековечения памяти погибших при защите Отечества.

В ходе встречи представителям студенческого поискового отряда МГУ было передано благодарственное письмо Общественного совета при Минобороны России за активную работу по увековечению памяти студентов и преподавателей университета, погибших в боях под Москвой в 1941 году.

Члены отряда на протяжении ряда лет проводят большую работу по обнаружению и перезахоронению останков павших в боях под

Москвой ополченцев 8-й Краснопресненской дивизии народного ополчения, в составе которой защищали столицу нашей Родины более 1000 аспирантов и студентов Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова.

В.А. Востротин в качестве председателя жюри принял участие

в проведении в Казани полуфинала игры КВН на кубок Министра обороны Российской Федерации, а также организовал и провел в феврале 2017 года церемонию вручения военнослужащим и ветеранам Вооруженных Сил ежегодной премии «Боевое братство». В церемонии принял участие Л.В. Лещенко.

Павел Гусев также сообщил, что продолжается работа по ознакомлению с условиями службы и быта личного состава.

В частности, он отметил, что 1 апреля в Московском общевойсковом командном училище (которому в этом году исполняется 100 лет) состоялась его рабочая встреча с главнокомандующим Сухопутными войсками генерал-полковником О.Л. Салюковым, а также с курсантами и преподавателями вуза.

Ф.М. Салиховская активно работала в воинских частях и военных комиссариатах. Члены Комитета солдатских матерей России под ее руководством в феврале этого года организовали посещение воинских частей гвардейской Таманской дивизии родителями военнослужащих, призванных из Новгородской области.

А.Н. Каньшин продолжает активную деятельность в составе Главного штаба движения «Юнармия», а также реализует проект «Эстафета патриотизма» с участием военнослужащих, ветеранов и членов юнармейского движения. Большая работа в этом направлении проведена им в феврале-марте 2017 года в субъектах Российской Федерации Южного федерального округа.

Активно взаимодействует с юнармейцами Общероссийская общественная организация ветеранов Вооруженных Сил, возглавляемая В.Ф. Ермаковым.

Членом Общественного совета Р.Н. Пуховым продолжена начатая еще в прошлом году работа по передаче в библиотеки Минобороны России специальной и военно-технической литературы.

Пользуясь случаем, Павел Гусев передал Руслану Николаевичу благодарность за переданные книги от руководства Национального центра управления обороной Российской Федерации и научной библиотеки Генерального штаба.

А.А. Шаравин принял активное участие в проведении финала Международной олимпиады курсантов образовательных организаций высшего образования в Санкт-Петербурге и награждении победителей, а также в реализации проекта «Открытый курс «Армия и Общество», в ходе которого выступил с лекциями перед слушателями Военной академии Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации.

Кроме того, члены Общественного совета в марте 2017 г. участвовали в церемонии вручения премий Минобороны России в области культуры и искусства, активно взаимодействуют с Главным управлением по работе с личным составом по вопросам реализации мероприятий государственной программы «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2016–2020 годы».

Павел Гусев также сообщил, что в январе-апреле текущего года члены Общественного совета регулярно освещали в печатных и электронных СМИ будни армии и флота, миротворческие действия наших военнослужащих в Сирии.

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице