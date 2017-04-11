Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Новости Руководство Структура Карьера Образование Культура Документы Энциклопедия Мультимедиа
Главная  < Новости  < В стране  < Подробнее

11.04.2017 (19:47)

Мотострелковые и танковые подразделения ЗВО в Белгородской области получили казарменные помещения для более 1000 военнослужащих

Мотострелковые и танковые подразделения общевойсковой армии Западного военного округа (ЗВО), дислоцированные в Белгородской области,  получили казарменные помещения для размещения свыше 1000 военнослужащих.

Они построены по новым энергосберегающим технологиям, с применением наружного вентилируемого утепления по фасаду.

Возведение военного городка для военнослужащих проводится согласно графику, его планируется ввести в эксплуатацию в полном объеме к концу текущего года.

Новые жилые корпуса созданы по новым проектам с увеличенным жизненным пространством для каждого военнослужащего, также возведены помещения для приема пищи с возможностью организации процесса питания военнослужащих по новой системе электронного учета.

Только в Белгородской области подрядчики передадут военнослужащим гвардейского общевойскового объединения ЗВО свыше 50 объектов казарменных, жилых и бытовых построек. 

Пресс-служба Западного военного округа
Метки:
Сухопутные войска , Мотострелковые войска , Танковые войска , Западный военный округ
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Версия для печати
ServerCode=node2 isCompatibilityMode=false