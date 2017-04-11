Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Новости Руководство Структура Карьера Образование Культура Документы Энциклопедия Мультимедиа
Главная  < Новости  < В стране  < Подробнее

11.04.2017 (18:34)

В Центральном военном округе готовятся к окружному этапу соревнований «Военно-медицинская эстафета»

В Центральном военном округе (ЦВО) началась подготовка к окружному этапу конкурса «Военно-медицинская эстафета».

Шесть команд будут соревноваться за право представлять ЦВО на всеармейском этапе конкурса. В состязаниях впервые примут участие медицинские подразделения недавно сформированных танковой дивизии (Челябинская область) и горной мотострелковой бригады (Республика Тыва).

 Конкурс пройдет в период с 26 по 28 апреля на Юргинском полигоне (Кемеровская обл.).

Пресс-служба Центрального военного округа
Метки:
Центральный военный округ , Армейские международные игры , Военно-медицинская эстафета
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Версия для печати
ServerCode=node2 isCompatibilityMode=false