11.04.2017 (18:34)

В Центральном военном округе готовятся к окружному этапу соревнований «Военно-медицинская эстафета»

В Центральном военном округе (ЦВО) началась подготовка к окружному этапу конкурса «Военно-медицинская эстафета».

Шесть команд будут соревноваться за право представлять ЦВО на всеармейском этапе конкурса. В состязаниях впервые примут участие медицинские подразделения недавно сформированных танковой дивизии (Челябинская область) и горной мотострелковой бригады (Республика Тыва).

Конкурс пройдет в период с 26 по 28 апреля на Юргинском полигоне (Кемеровская обл.).

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