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11.04.2017 (20:10)

Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу и Министр обороны и поддержки вооруженных сил Исламской Республики Иран бригадный генерал Хоссейн Дехкан провели телефонный разговор

11 апреля по просьбе иранской стороны состоялся телефонный разговор Министра обороны Российской Федерации генерала армии Сергея Шойгу и Министра обороны и поддержки вооруженных сил Исламской Республики Иран бригадного генерала Хоссейна Дехкана.

Министры обсудили ситуацию в регионе, сложившуюся после нанесения США ракетного удара по аэродрому Шайрат. Стороны квалифицировали действия США как противоречащие международному праву, способствующие активизации ИГИЛ и других террористических организаций.

Были обсуждены вопросы координации действий в Сирии по дальнейшей борьбе с международным терроризмом.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Метки:
Министр обороны
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