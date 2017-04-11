11.04.2017 (20:10)

Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу и Министр обороны и поддержки вооруженных сил Исламской Республики Иран бригадный генерал Хоссейн Дехкан провели телефонный разговор

11 апреля по просьбе иранской стороны состоялся телефонный разговор Министра обороны Российской Федерации генерала армии Сергея Шойгу и Министра обороны и поддержки вооруженных сил Исламской Республики Иран бригадного генерала Хоссейна Дехкана.

Министры обсудили ситуацию в регионе, сложившуюся после нанесения США ракетного удара по аэродрому Шайрат. Стороны квалифицировали действия США как противоречащие международному праву, способствующие активизации ИГИЛ и других террористических организаций.

Были обсуждены вопросы координации действий в Сирии по дальнейшей борьбе с международным терроризмом.

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