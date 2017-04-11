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11.04.2017 (18:15)

Командующий войсками ЗВО прибыл с рабочей поездкой в гвардейскую Таманскую дивизию

Сегодня командующий войсками Западного военного округа генерал-полковник Андрей Картаполов в рамках контрольной проверки за зимний период обучения оценил состояние боевой готовности воинских частей гвардейской Таманской мотострелковой дивизии.

Андрей Картаполов заслушал доклады должностных лиц о готовности подразделений к выполнению задач по предназначению, проверил организацию мероприятий по приведению подразделений в высшие степени боевой готовности, условия хранения и эксплуатации вооружения и военной техники, функционирования казарменно-жилищного фонда.

В свою очередь офицеры и генералы рабочей группы, прибывшие с командующим округа, проверили укомплектованность младшего командного состава и готовность подразделений к приему молодого пополнения в рамках весеннего призыва.

Пресс-служба Западного военного округа
Метки:
Западный военный округ , Командующий , Рабочие поездки
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