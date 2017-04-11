11.04.2017 (17:55)

Танкисты береговых войск Балтийского флота совершенствуют огневую подготовку

В рамках ротного тактического учения экипажи отдельного танкового батальона мотострелкового соединения береговых войск Балтийского флота выполнили боевые стрельбы по мишеням, имитирующим живую силу, технику и авиацию условного противника.

В учебных мероприятиях приняли участие более 400 человек, было задействовано около 30 единиц вооружения и военной техники.

В ходе учения танкисты совершили 50-километровый марш на штатной технике из пункта постоянной дислокации к месту выполнения поставленных задач.

При выдвижении в район учения отрабатывались действия подразделений при налете авиации условного противника, преодолении зараженных участков местности в случаях применения противником оружия массового поражения.

Стрельбы на полигоне проводились штатными снарядами как в светлое, так и темное время суток.

Танковые экипажи вели огонь на различных дистанциях по мишеням, имитирующим танки, безоткатные орудия на автомобилях, артиллерийские орудия, расчеты противотанковых гранатометов и другие огневые средства условного противника.

Кроме того, танкисты совершенствовали навыки поражения мишеней, имитирующих низко летящую авиацию условного противника из зенитного пулемёта НСВТ «Утес».

По действующим нормативам, средняя дальность до мишеней составляла более 1500 метров, а дистанция ведения огня в движении около 700 метров.

В ходе учения военнослужащие также выполнили нормативы по загрузке боеприпасов, переводу танка из походного положения в боевое, разведке и обнаружению целей, сборке и разборке штатного пулемета.

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