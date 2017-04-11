11.04.2017 (17:33)
В войсках Западного военного округа началась контрольная проверка за зимний период обучения
В рамках проверки боеготовности по итогам зимнего периода обучения в войсках Западного военного округа начались контрольные занятия.
Все соединения, объединения и воинские части, дислоцированные в двадцати шести регионах РФ, приступили к практическим действиям.
В настоящее время подразделения совершают марши на полигоны, где с ними проведут комплексные тактико-огневые занятия и тактические учения с отработкой всех видов боевых действий.
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