11.04.2017 (17:33)

В войсках Западного военного округа началась контрольная проверка за зимний период обучения

В рамках проверки боеготовности по итогам зимнего периода обучения в войсках Западного военного округа начались контрольные занятия.

Все соединения, объединения и воинские части, дислоцированные в двадцати шести регионах РФ, приступили к практическим действиям.

В настоящее время подразделения совершают марши на полигоны, где с ними проведут комплексные тактико-огневые занятия и тактические учения с отработкой всех видов боевых действий.

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