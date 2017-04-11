11.04.2017 (17:11)

Завершено строительство военного госпиталя российской военной базы в Таджикистане

Завершены работы по обустройству главного корпуса 451-го военного госпиталя на территории российской военной базы в Таджикистане. Сотрудники госпиталя ведут полноценный прием пациентов.

Двухэтажное здание госпиталя площадью более 6 тыс. квадратных метров оборудовано всем необходимым для оказания амбулаторной медико-санитарной помощи, проведения обследований, лечения, медицинской реабилитации и военно-врачебной экспертизы военнослужащих, проходящих службу в Республике Таджикистан, членов их семей, а также гражданского персонала и военных пенсионеров.

Оснащение госпиталя позволит оказать помощь в случаях, требующих комплексного подхода с применением наиболее сложных методов обследования и лечения, в том числе оперативного вмешательства, постоянного врачебного наблюдения и интенсивного ухода за больными.

Здание состоит из 5 блоков, каждый из которых имеет свое функциональное назначение – медицинское, административное, хозяйственно-бытовое.

Госпиталь оснащен необходимым инженерным и технологическим оборудованием. Построена собственная котельная, очистные сооружения, трансформаторная подстанция, проведена реконструкция инженерных сетей.

Ранее на территории российской военной базы в Республике Таджикистан завершено строительство офицерского общежития на 60 квартир с торгово-бытовыми помещениями и офицерским кафе, инфекционного корпуса, прачечной, отделения судебно-медицинской экспертизы и здания 1379-го Центра государственного санитарно-эпидемиологического надзора.

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