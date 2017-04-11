11.04.2017 (19:29)

Минобороны России строит 45 типовых спорткомплексов для военнослужащих

На заседании Общественного совета при Минобороны России начальник Управления физической подготовки и спорта Вооруженных Сил РФ полковник Олег Боцман заявил, что в настоящее время ведется строительство 45 типовых универсальных спортивных комплексов для военнослужащих.

Также, по его словам, впервые разработан мобильный спортивный комплекс, укомплектованный выносным спортивным оборудованием и инвентарем.

«Комплекс успешно прошел государственные испытания и апробирован на авиабазе Хмеймим в Сирии, где доказал свою востребованность и пользу», — сказал полковник Олег Боцман.

Он рассказал, что одной из последних перспективных разработок является спортивная модульная система, предназначенная для оснащения комнат для спортивных занятий в казарменных помещениях.

«Система является универсальным решением по превращению комнаты для спортивных занятий в полноценный тренажерный зал, оборудованный отечественными современными снарядами. В комнате могут заниматься до 10 военнослужащих одновременно», — отметил начальник Управления физической подготовки.

«Для приказарменной спортивной зоны разработан уличный тренажерный комплекс, который включен в вышеуказанные нормы и начал использоваться в военных учебных заведениях и органах военного управления», — добавил полковник Олег Боцман.

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