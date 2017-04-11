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11.04.2017 (19:00)

Министр обороны России проинформировал членов Общественного совета о деятельности военного ведомства на ближайшую перспективу

Сегодня Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу, принявший участие в пленарном заседании Общественного совета, рассказал об основных направлениях деятельности военного ведомства на ближайшую перспективу.

Глава оборонного ведомства, в частности,  напомнил, что с  1 апреля началась весенняя призывная кампания, в соответствии с Указом Президента России планируется призвать на военную службу 142 тыс. человек.

«Среди них – граждане Республики Крым и Севастополя, которые с этого года будут служить во всех уголках страны»,– сказал генерал армии Сергей Шойгу.

Он заявил, что уже сейчас представители Общественного совета и родительских комитетов имеют возможность сопровождать призывников от сборных пунктов к местам службы.

«Мы делаем всё возможное, чтобы новобранцы благополучно прибыли в воинские части и быстро адаптировались к армейским условиям», – подчеркнул Министр обороны.

Глава военного ведомства также отметил, что впереди — проведение Международного военно-технического форума и Армейских международных игр, а также ряда важных мероприятий боевой учёбы войск.

«Полным ходом идёт подготовка к военным парадам, посвящённым 72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. В этом году в Москве и других городах впервые в составе парадных расчётов промаршируют сводные отряды юнармейцев», – сообщил генерал армии Сергей Шойгу.

В мае представители военно-патриотического движения соберутся в парке «Патриот» на свой второй Всероссийский слёт, добавил Министр обороны.

«Как видите, перед нами большой фронт работ, есть где применить свой опыт и знания, проявить свою гражданскую позицию», – сказал глава военного ведомства и выразил надежду на активное участие членов Общественного совета в подготовке и проведении предстоящих мероприятий.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ
Метки:
Министр обороны , Общественный совет
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