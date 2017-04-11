11.04.2017 (18:41)

Министр обороны России принял участие в заседании Общественного совета при военном ведомстве

Сегодня Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу принял участие в пленарном заседании Общественного совета при военном ведомстве.

Во вступительном слове генерал армии Сергей Шойгу проинформировал членов Общественного совета о результатах деятельности Минобороны России по ряду направлений.

В частности, глава военного ведомства сообщил, что с целью совершенствования военной подготовки студентов высших учебных заведений Министерство обороны продолжило формирование военных кафедр при гражданских вузах.

«В 2016 году они открылись в пяти учебных заведениях, в том числе в Крымском федеральном университете и Севастопольском государственном университете», – уточнил Министр обороны.

По его словам, существенные изменения произошли в деятельности военно-научного комплекса Вооружённых Сил.

«Создано 10 крупных научно-исследовательских институтов и центров. Они проводят разноплановые исследования в области робототехники, информационных технологий, создания беспилотных летательных аппаратов», – рассказал генерал армии Сергей Шойгу.

За три года темпы обеспечения научных организаций Министерства обороны современным обо­рудованием выросли в 2,5 раза, количество кандидатов и докторов наук в этих организациях увеличилось более чем на 30%, подчеркнул Министр обороны.

Он отметил, что средний возраст научных работников снизился до 49 лет. «Приток молодых кадров обеспечивался в том числе из научных рот. С 2013 года более трети их личного состава приняли решение продолжить службу в научных учреждениях и организациях оборонного ведомства», – сказал глава военного ведомства.

Министр обороны заявил, что по-прежнему большое внимание в военном ведомстве уделяется вопросам взаимодействия армии и общества.

«В марте этого года впервые провели церемонию вручения премий Министерства обороны в области культуры и искусства. Её лауреатами стали Валерий Гергиев, Даниил Гранин, Людмила Чурсина, Валерий Халилов (посмертно), Александра Пахмутова и Николай Добронравов, Денис Майданов и Фёдор Бондарчук», – напомнил генерал армии Сергей Шойгу.

Министерство обороны, отметил глава военного ведомства, активно работает и в области патриотического воспитания молодёжи.

«В прошлом году по нашей инициативе и при поддержке Президента России было создано Всероссийское детско-юношеское военно-патриотическое движение «Юнармия». За 10 месяцев региональные отделения движения созданы во всех субъектах России, а его численность достигла 70 тыс. юношей и девушек», – сообщил Министр обороны.

Он напомнил, что 25 марта в парке «Патриот» прошёл форум юнармейцев Подмосковья, в ходе которого более 1000 школьников пополнили их ряды.

«Сегодня можно с уверенностью сказать, что «Юнармия» стала популярным и массовым молодёжным военно-патриотическим движением», – заявил генерал армии Сергей Шойгу.

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