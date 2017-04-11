11.04.2017 (14:34)

Военный университет приглашает на День открытых дверей

Военный университет Министерства обороны Российской Федерации приглашает абитуриентов и их родителей на День открытых дверей, который пройдет 22 апреля в 11:00 по адресу: Москва, ул. Волочаевская, 3/4.

В ходе мероприятия запланированы встречи с представителями командования университета, факультетов, кафедр, отделов и служб.

Будущие абитуриенты и их представители смогут ознакомиться с учебно-материальной базой военного вуза, условиями проживания, питания, особенностями службы и быта курсантов и студентов, а также посетить интересующий факультет.

Посетители получат ответы на вопросы об особенностях организации приема в Военный университет, прохождения медицинского освидетельствования кандидатов на поступление, определения их профессиональной пригодности, оценки уровня физической подготовленности.

Военный университет Минобороны России — многопрофильная военная образовательная организация, ведущий учебно-методический и научный центр Вооруженных Сил Российской Федерации. Правопреемник и продолжатель лучших традиций таких прославленных вузов, как Военно-политическая академия имени В.И. Ленина, Военный институт иностранных языков, Военно-юридическая академия, Военная финансово-экономическая академия, Львовское высшее военно-политическое училище, Московская военная консерватория.

В 2017 году в вузе организован набор курсантов по семи специальностям высшего образования: «психология служебной деятельности», «педагогика и психология девиантного поведения», «военная журналистика», «экономическая безопасность», «правовое обеспечение национальной безопасности», «перевод и переводоведение», «дирижирование военным духовым оркестром».

Для организации образовательной деятельности университет имеет бессрочную лицензию и свидетельство о государственной аккредитации.

Учебный процесс ведется на 50 кафедрах, где трудится квалифицированный преподавательский состав. В учебном процессе задействовано 123 доктора и 516 кандидатов наук, 144 профессора, 325 доцентов. Более 60 ученых университета являются академиками и членами-корреспондентами различных академий.

Научный потенциал вуза значительно превышает аккредитационные показатели. Фактически на каждых трёх курсантов приходится один преподаватель с ученой степенью и ученым званием.

На сегодняшний день в Военном университете изучается 37 иностранных языков.

По результатам профессиональной, научно-исследовательской и культурно-просветительской деятельности коллектив университета был награжден международным призом «Европейское качество».

Решением Европейской деловой ассамблеи и Клуба ректоров Европы Военный университет признан лучшим учреждением Европы в сфере образования.

Справочно:

День открытых дверей пройдет 22 апреля в 11:00 по адресу: Москва, ул. Волочаевская, 3/4.

Проезд от станции метро «Бауманская» трамваем 45, маршрутным автобусом 425 до остановки «Красноказарменная площадь» или трамваем 37, 50 до остановки «Лефортовский мост», далее пешком до ул. Волочаевская, д.3/4. От станции метро «Площадь Ильича» автобусами 125, 730, до остановки «Красноказарменная площадь, Военный университет».

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