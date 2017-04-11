11.04.2017 (16:48)

На Юге России впервые пройдет мировое первенство по военному ралли

Международный конкурс «Военное ралли», проводимый в рамках АрМИ-2017, впервые пройдет на Юге России. Маршрут проведения этапов ралли проложен по территории Калмыкии, Астраханской и Волгоградской областей. Его общая протяженность — 1100 километров. Старт конкурса будет дан 30 июля в Волгограде. Об этом представителям СМИ рассказал заместитель Министра обороны генерал армии Дмитрий Булгаков.

На сегодняшний день свое участие в военном ралли уже подтвердили Белоруссия и Египет.

За право представлять Вооруженные силы России сегодня борются более 27 тыс. военных водителей. Состав сборной будет определен в конце июня по итогам всероссийского этапа конкурса.

«Военное ралли» – это индивидуальные и командные соревнования среди лучших экипажей военной автомобильной техники, которые позволят повысить престиж профессии военного водителя не только в России, но и во всех странах, принимающих участие в соревнованиях.

В состязаниях военных водителей будет задействована только серийно выпускаемая военная автомобильная техника, принятая на вооружение армий стран-участниц. Это легковые автомобили с колесной формулой 4х4, грузовые автомобили с колесной формулой 4х4 и 6х6.

Ралли позволит продемонстрировать боевые возможности современных образцов военной автомобильной техники.

Командам-участницам, пожелавшим выступать на военной автомобильной технике производства Российской Федерации, будет предоставлена такая возможность.

Конкурс будет проводиться в три этапа: «Индивидуальная гонка», которая предполагает совершение марша экипажами по маршруту —Волгоград – Астрахань, «Гонка с преследованием» по маршруту —Астрахань – Элиста, и «Командная гонка» по маршруту — Элиста – Волгоград.

Маршруты проложены по асфальтированным дорогам общего пользования, где при движении всеми участниками ралли должны выполняться требования ПДД Российской Федерации, и специальным участкам по пересеченной местности, имеющей естественные препятствия — овраги с крутыми подъемами и спусками, песчаные дюны, косогоры и другие.

В целях безопасности при проведении гонки на специальных участках организаторами будут приняты необходимые меры для ограничения перемещения местного населения.

Кроме того, по отношению к участникам ралли будут действовать жесткие требования по соблюдению требований экологической безопасности.

В частности, участникам запрещено оставлять после стоянки и привалов любой мусор, при проведении технического обслуживания или ремонта сливать нефтепродукты и технические жидкости на землю и в водоемы, бросать замененные запасные части автомобилей, колеса и аккумуляторные батареи, ветошь, использовать для самовытаскивания деревья без использования защитного плоского стропа, исключающего повреждение коры дерева и т.д. Кроме того, при движении по территории, где нет четко обозначенной дороги, участники должны объезжать сельскохозяйственные угодья или передвигаться по их границе.

Зафиксированные нарушения будут рассматриваться главным судьей соревнований для принятия решения о наказании, вплоть до отстранения от участия в конкурсе.

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