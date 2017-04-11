11.04.2017 (15:54)

Редактор газеты Балтийского флота «Страж Балтики» стал лауреатом регионального творческого конкурса

Чествование лауреатов конкурса «Патриот Земли Российской» имени великого князя Александра Невского состоялось в Доме искусств Калининграда в дни празднования очередной годовщины взятия Кенигсберга.

В торжественной церемонии принял участие ветеран Великой Отечественной войны, участник штурма гитлеровского укрепрайона Герой Советского Союза полковник Михаил Алексеевич Булатов, который и вручил диплом и памятный знак победителя конкурса ответственному редактору газеты «Страж Балтики» в номинации «Журналистская».

Эта премия присуждается с 2008 года за создание и реализацию произведений и проектов, направленных на патриотическое воспитание молодежи.

В составе жюри конкурса – профессиональные писатели, преподаватели учебных заведений, ведущие специалисты в области музыкального и изобразительного искусства, журналисты областных СМИ, представители общественных организаций, городской администрации и окружного совета депутатов.

Более трёх лет в Калининграде выпускается представленное на конкурс печатное издание «Ветеран Балтики». Инициаторами его создания стали журналисты флотской газеты.

На её страницах регулярно публикуются материалы о жизни ветеранских организаций региона, информация о юбилярах.

Организатор проекта Валерий Богатырь сумел объединить творческий труд коллектива авторов — адмиралов и офицеров запаса, журналистов флотской газеты — для реализации самых разных задач. На страницах издания ведется рассказ о современных Вооруженных Силах РФ, о людях в погонах, настоящих патриотах своей Родины.

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