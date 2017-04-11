11.04.2017 (15:39)

Главное автобронетанковое управление Минобороны России выделит для конкурсов Армейских международных игр более 300 единиц техники

Как сообщил заместитель Министра обороны генерал армии Дмитрий Булгаков, для обеспечения команд Вооруженных Сил Российской Федерации и иностранных государств, которые примут участие в различных конкурсах профессионального мастерства в рамках Армейских международных игр, будет выделено более 300 единиц бронетанкового вооружения и техники, а также автомобилей различных типов и моделей.

В частности, это танки Т-72 Б3 для конкурса «Танковый биатлон», БМП-2 – для конкурса «Суворовский натиск», автомобили УАЗ, КАМАЗ-4350, КАМАЗ-5350, седельные тягачи КАМАЗ-65225, Урал-43206, мастерские по техническому обслуживанию и ремонту - МТО-УБ1, РЭМ-КЛ, БРЭМ-1, КТ-Л для соревнований «Мастера автобронетанковой техники», «Рембат» и «Военное ралли».

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