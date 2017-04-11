11.04.2017 (16:30)

Десантники в ходе учения на новейших БМД-4М и БТР-МДМ «Ракушка» выдвигаются в район боевого применения

Сегодня в ходе тактического учения батальонная тактическая группа Тульской воздушно-десантной дивизии на новейших БМД-4М и БТР-МДМ «Ракушка» совершает рейд в район боевого применения.

Выдвижение войск на гусеничной технике проходит по пересеченной лесисто-болотистой местности. При проведении рейда на передвигающиеся подразделения постоянно воздействуют диверсионные силы условного противника, замедляя движение войск.

В соответствии задачей колонны двигаются по полевым и рокадным дорогам местного назначения в условиях весенней распутицы. В колоннах насчитывается более 40 единиц новейших боевых машин БМД-4М и БТР-МДМ «Ракушка».

Одновременно с этим в пункте постоянной дислокации (Рязань) парашютно-десантные и специальные подразделения проводят мероприятия по подготовке боевой техники к десантированию из самолетов военно-транспортной авиации, а личный состав готовится к переброске по воздуху в район проведения активной фазы учения.

В настоящее время прибывшие в район для подготовки к десантированию передовые подразделения Тульского соединения ВДВ проводят мероприятия по маскировке и инженерному оборудованию позиций.

Всего в тактическом учении принимают участие более 600 военнослужащих, задействовано около 100 единиц вооружения, военной и специальной техники.

Заключительный этап учения, в ходе которого планируется отработать нанесение контратак подразделеними на БМД-4М с выполнением боевых стрельб в районе полигона Дубровичи, запланирован на 13 апреля.

Учение проводится в рамках контрольной проверки ВДВ за зимний период обучения 2017 года и носит плановый характер.

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