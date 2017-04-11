11.04.2017 (15:00)

Главнокомандующий ВМФ России адмирал Владимир Королёв встретился с командующим ВМС Чили Энрике Ларанньягой Мартином

Главнокомандующий Военно-Морским Флотом (ВМФ) России адмирал Владимир Королёв провел в Санкт-Петербурге встречу с командующим военно-морскими силами (ВМС) Республики Чили адмиралом Энрике Ларанньягой Мартином в рамках первого в истории визита военно-морской чилийской делегации в Российскую Федерацию.

Встреча состоялась в старейшем военно-морском учебном заведении – Военно-морской академии им. Адмирала Флота Советского Союза Н.Г. Кузнецова. У главного входа в академию делегацию ВМС Чили встречал Почетный караул.

В ходе встречи главком ВМФ России и командующий ВМС Чили обсудили ряд вопросов развития военного сотрудничества. В частности, адмирал Владимир Королёв, что « уже в ходе начавшегося визита чилийских коллег в Санкт-Петербург они смогут познакомиться с достижениями военного кораблестроения, посетив ряд предприятий ОПК, а также побывать на борту надводных кораблей нового поколения, которые построены для ВМФ России в рамках Государственной программы военного кораблестроения».

По словам главнокомандующего ВМФ, программа визита делегации чилийских ВМС предусматривает знакомство с историей и традицией Военно-Морского Флота России. С этой целью чилийские гости посетят Центральный военно-морской музей, крейсер «Аврора».

Главком ВМФ России поблагодарил командующего ВМС Чили за приглашение делегации ВМФ России принять участие в Западно-Тихоокеанском военно-морском симпозиуме, который состоится в конце апреля в Сантьяго.

Обращаясь к адмиралу Энрике Ларанньяге Мартину с приветственным словом, адмирал Владимир Королёв подчеркнул, что визит чилийской делегации в Российскую Федерацию и знакомство с ВМФ России откроет новую страницу в российско-чилийских отношениях и, в частности, в сотрудничестве в военно-морской области.

В свою очередь, командующий ВМС Чили выразил надежду на укрепление дружественных отношений с российскими военными моряками и развитие сотрудничества в военно-морской сфере. В частности, он предложил рассмотреть возможность участия в 2018 году офицеров ВМФ России в плавании учебного парусного судна ВМС Чили «Эсмеральда» для знакомства с традициями чилийских моряков.

В ходе переговоров стороны обсудили также вопросы обмена визитами военно-морских делегаций. После завершения встречи чилийская делегация осмотрела аудитории и помещения старейшего в России военного учебного заведения – Военно-морской академии. Командующий ВМС Чили был проинформирован о том, что история военно-морского образования в России насчитывает 316 лет, а самой академии как учебному заведению, дающему академическое образование, исполнилось 190 лет.

Особый интерес чилийской военной делегации вызвала уникальная библиотека академии и тот факт, что все ее пособия и издания переведены в цифровой вид и доступны каждому слушателю.

Командующий ВМС Чили с особым вниманием отнесся к информации о системе подготовки военно-морских специалистов в учебных заведениях Военного учебно-научного центра ВМФ России по широкому спектру специальностей.

После встречи с главкомом ВМФ России командующий ВМС Республики Чили Адмирал Энрике Ларанньяга Мартин и сопровождающие его лица возложили венки на Пискаревском кладбище Санкт-Петербурга.

Справочно:

Делегация чилийских ВМС под руководством командующего ВМС адмирала Энрике Ларраньяги Мартина с 11 по 14 апреля находится в Санкт-Петербурге с первым в истории взаимоотношений флотов России и Чили визитом в Российскую Федерацию.

В соответствии с Программой визита в первый день состоялась встреча чилийской военно-морской делегации с главкомом ВМФ России адмиралом Владимиром Королёвым.

Планируется, что в последующие дни в Санкт-Петербурге делегация чилийских ВМС посетит судостроительные предприятия, осмотрит экспозиции Центрального военно-морского музея, крейсер «Аврору» и побывает на борту надводных кораблей новых проектов.

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