11.04.2017 (15:15)

Призывные комиссии в России впервые возглавят главы муниципальных образований и их заместители

Главы муниципальных образований и их заместители впервые возглавят призывные комиссии. Ранее их работа проходила под руководством представителей администраций регионов.

Кроме того, в этом году призыв граждан на военную службу в отдельных районах Крайнего Севера России проводится один раз в году – с 1 мая по 15 июля.

Данная призывная кампания в муниципальных образованиях ряда субъектов РФ проходит в соответствии с уточненным Перечнем отдельных районов Крайнего Севера и отдельных местностей, приравненных к районам Крайнего Севера.

Еще одно новшество весенней призывной компанией этого года – новобранцы из Крыма получат возможность проходить службу не только на полуострове, но и в других субъектах Российской Федерации.

Также продолжится применение некоторых хорошо зарекомендовавших себя нововведений прошлогодних призывов. В частности, питание призывников, следующих к месту службы на поездах более трех суток, будет осуществляться в вагонах-ресторанах.

Весенний призыв на военную службу начался в России 1 апреля. В соответствии с Указом Президента РФ о призыве граждан на военную службу в Вооруженные силы будут направлены 142 тыс. человек.

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