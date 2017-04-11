11.04.2017 (14:55)

В Москве проходит отборочный этап V фестиваля-конкурса «Катюша-юниор — 2017»

В Москве стартовал V Открытый фестиваль конкурс юных дарований «Рейс «Москва – Мечта» — «Катюша-юниор-2017». Его организаторами являются Департамент культуры Минобороны России, Центральный Дом Российской Армии имени М.В. Фрунзе и Благотворительный фонд «Взлетная полоса».

Торжественное открытие творческого форума прошло в Культурном центре Центрального научно-исследовательского института Военно-воздушных сил.

Нынешний фестиваль проводится уже в пятый раз, а интерес к нему нисколько не ослабевает. Более того, детский конкурс, задачами которого, в частности, определены популяризация детского и юношеского творчества, активизация творческого потенциала молодого поколения, повышение роли военной, героико-патриотической, эстрадной, народной песни в эстетическом, нравственном и патриотическом воспитании подрастающего поколения, собирает все возрастающее число юных дарований, ширится его география.

Первый этап творческого состязания проводился заочно по электронным заявкам с 1 февраля по 20 марта, и он привлек внимание более 520 девчонок и мальчишек из 14 регионов России.

Проверить свои творческие способности решили маленькие певцы из Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга, Севастополя и других населенных пунктов Республики Крым, Краснодара, Морозовска Ростовской области, Калуги, Курска, Кинешмы, Смоленска, Ярославля, Рыбинска, Томска, Псковской области и других городов и населенных пунктов.

Сразу после церемонии открытия в конкурсную борьбу отборочного тура фестиваля включились самые юные участники – номинанты возрастных категорий от 6 до 9 лет. Примечательно, что среди них певица совсем кроха: Маша Костина, которой всего 3 года, представляет столицу. Затем настал черед блеснуть вокальным мастерством юным исполнителям возрастной категории от 10 до12 лет.

11 апреля на сцену отборочного этапа выйдут талантливые девчонки и мальчишки возрастных категорий от 13 до 16 лет и в номинации «Ансамбли и коллективы».

В числе 96 участников отборочного этапа фестиваля немало юных талантов, представляющих учебные заведения Министерства обороны Российской Федерации: Московское суворовское военное училище, Пансион воспитанниц Минобороны России, Санкт-Петербургский кадетский военный корпус, Севастопольский кадетский корпус и другие.

Исполнительское мастерство юных дарований оценивает компетентное жюри, в составе которого старший преподаватель Военного института (военных дирижеров) Военного университета Минобороны России, заслуженный артист России полковник Александр Халилов, профессор, народный артист России Игорь Раевский, певица, музыкант, лауреат всероссийских и международных конкурсов Мари Карне, представители военного ведомства, композиторы, педагоги вокала, ведущие артисты ЦДРА, а также дети – победители фестиваля прошлых лет.

12 апреля, в свободный от конкурсной борьбы день, участники фестиваля смогут совершить экскурсии в Центральный музей Вооруженных Сил и планетарий Центрального Дома Российской Армии имени М.В. Фрунзе.

13 апреля состоится полуфинал фестиваля, который пройдет в здании Московского Дома ветеранов войны и Вооружённых Сил.

Информация о дате и месте проведения финала — гала-концерта Фестиваля «Катюша-юниор-2017» — будет сообщена дополнительно.

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