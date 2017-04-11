В пансионе воспитанниц Минобороны России будет открыт «Дипломатический класс»

11.04.2017 (16:23)

По итогам встречи с ректором Московского государственного института международных отношений (МГИМО) Министерства иностранных дел Российской Федерации Анатолием Торкуновым и подписания Соглашения о сотрудничестве между МГИМО и Пансионом воспитанниц Минобороны России принято решение о создании Дипломатического класса на базе единственного в России кадетского корпуса для девочек.

В знак начала сотрудничества Чрезвычайный и полномочный посол РФ, академик РАН, доктор политических наук, профессор, ректор МГИМО Анатолий Торкунов передал в дар библиотеке Пансиона учебники и учебные пособия по истории внешнеполитических отношений, политологии и дипломатии.

Данные издания станут надежными помощниками воспитанниц в подготовке к поступлению в вуз. А уже в ближайшем будущем девочки, мечтающие о дипломатической карьере и интересующиеся внешнеполитическими отношениями, получат возможность обучаться в профильном классе.

Обучение будет осуществляться по социально-гуманитарному и социально-экономическому профилю с углубленным изучением двух языков, истории и обществознания. Образовательная программа также будет включать в себя курс «Деловой этикет, культура речи, формирование имиджа государственного служащего».

Напомним, что на данный момент на базе Пансиона уже работают «Социально-экономический», «Инженерный» и «Медицинский классы».