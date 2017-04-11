11.04.2017 (16:22)

Начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-полковник Сергей Рудской провел брифинг для представителей СМИ

На территории Сирии продолжается режим прекращения боевых действий, введенный 30 декабря 2016 года. Количество отрядов оппозиции, заявивших о приверженности его соблюдения, увеличилось до 204.

В течение последних двух недель соглашения о присоединении к примирению подписаны с представителями 55 населенных пунктов, а их общее число достигло 1452. В примирившихся городах и поселках проживает более 3 миллионов 100 тысяч человек.

Российский Центр по примирению враждующих сторон продолжает оказывать помощь мирным жителям на всей территории Сирии.

С февраля 2016 года российскими военнослужащими проведено 1044 гуманитарные акции в ходе которых мирному населению доставлено более 1600 тонн продуктов питания и предметов первой необходимости.

Вчера колонна российского Центра по примирению доставила в лагерь беженцев «Шахба» в окрестностях города Африн провинции Алеппо 8 тонн гуманитарной помощи.

Военными врачами Минобороны России квалифицированная медицинская помощь оказана 14 тысячам пациентам.

Сирийскими саперами, подготовленными специалистами Международного противоминного центра российских Вооруженных Сил, завершается разминирование жилых кварталов Восточного Алеппо, освобожденных от боевиков. Ведутся работы по восстановлению жилых домов и других объектов социальной инфраструктуры. На сегодняшний день в городе Алеппо в свои дома вернулись более семи тысяч семей.

Российские саперы проводят очистку древней Пальмиры от мин и взрывоопасных предметов. На сегодняшний день разминирован 21 социально значимый объект, в том числе 10 школ, 9 мечетей и 2 поликлиники.

Проверено 1894 здания и жилых дома на территории 1135 гектаров, 115 километров дорог, обезврежено более пяти тысяч взрывоопасных предметов и самодельных взрывных устройств.

ВКС России продолжают оказывать поддержку подразделениям сирийской армии и отрядам народного ополчения, ведущим борьбу с группировками ИГИЛ и «Джабхат ан-Нусра».

В то же время, в соответствии с договоренностями, достигнутыми с лидерами отрядов сирийской оппозиции, мы до сих пор не получили карты с указанием районов, контролируемых оппозицией и террористами. Это крайне затрудняет наши действия по борьбе с террористами «Джабхат ан-Нусра» и ИГИЛ.

За три месяца 2017 года от террористов освобождено 226 населенных пунктов и порядка 3 900 квадратных километров территории Сирии.

На северо-востоке провинции Алеппо за последние две недели правительственные войска уничтожили окруженную группировку террористов в районе города ДЕЙР-ХАФИР и продолжают наступление вдоль западного берега реки Евфрат. К настоящему времени продвижение составило 10 километров. Сирийская армия вышла к аэродрому Джера.

В результате проведенного аварийного ремонта на дамбе ЭТ-ТАБКА удалось частично восстановить работоспособность водосброса и уменьшить давление воды на плотине.

Однако сейчас ремонтно-восстановительные работы приостановлены из-за ведущихся в данном районе активных боевых действий и обстрелов со стороны боевиков.

Напомню, что 26 марта в результате ударов авиации коалиции, возглавляемой США по дамбе, в южной части плотины были повреждены заслонки, обеспечивавшие сброс воды и не допускающие переполнения водохранилища.

В районе Пальмиры подразделения сирийской армии продолжают расширение зоны безопасности вокруг города.

В результате наступления сирийских вооруженных сил боевики отступают и оставляют господствующие высоты. За текущий месяц под контроль правительственных войск перешло более 230 квадратных километров территории.

Воспользовавшись последствиями удара американских крылатых ракет по аэродрому «Шайрат», с которого сирийская авиация действовала в районах Хамы и Пальмиры, террористы провели контратаки подразделений правительственных войск с юго-западного направления. Все атаки боевиков отражены, уничтожено 2 танка, 3 боевых машины пехоты и 8 пикапов с крупнокалиберными пулеметами, а также более 150 террористов.

В районе города Хама при поддержке ВКС России продолжаются успешные наступательные действия правительственных войск.

От террористов освобождено 13 населенных пунктов на площади 67 квадратных километров, в их числе города Хаттаб и Мардес.

Пытаясь восстановить утраченное положение, боевики, неся огромные потери, предпринимают безуспешные попытки контратак на позиции сирийской армии.

Только за вчерашний день в районе города Мардес отражено 3 контратаки противника, в ходе которых уничтожено 7 танков, 5 боевых машин пехоты и 200 боевиков. Кроме того, у террористов «Джабхат ан-Нусра» захвачены 1 танк, 2 БМП и 2 миномета.

Таким образом, противник терпит поражение за поражением и оставляет контролируемые ими территории.

В этих условиях у правительства Башара Асада нет никакой необходимости применять химическое оружие. Тем более, что его у сирийской армии нет.

Как известно, еще в 2013 году Сирия добровольно присоединилась к Конвенции о запрещении химического оружия и представила в Организацию по запрещению химического оружия подробную информацию о своей военно-химической программе.

В дальнейшем, в период с 2013 по 2016 годы под контролем ОЗХО специальное оборудование объектов по производству химического оружия приведено в нерабочее состояние, а все средства его доставки были ликвидированы.

Запасы токсичных химикатов были погружены на американское судно «Кейп Рей», а затем утилизированы на предприятиях США, Великобритании, Финляндии и Германии.

Из 12 объектов, использовавшихся для хранения и производства химического оружия, экспертами ОЗХО подтверждено уничтожение 10. К оставшимся двум объектам сирийские власти не имеют доступа, поскольку они находятся на территории, контролируемой так называемой оппозицией.

По этой причине ОЗХО не может подтвердить факт уничтожения на них химоружия.

Хочу отметить, что международными инспекторами были проведены дополнительные проверки ряда сирийских объектов, которые не имели отношения к изготовлению и хранению химического оружия. Фактов производства либо наличия отравляющих веществ на них также не выявлено.

То есть Сирия, как участник Конвенции о запрещении химического оружия, выполнила взятые на себя обязательства и ликвидировала все специальное оборудование для производства химического оружия, корпуса головных частей ракет, авиационных бомб и запасы токсичных химикатов.

Данный факт был документально оформлен и подтвержден официальными представителями ОЗХО. В нем отражено, что Сирия не обладает химическим оружием.

В тоже время фиксировались случаи применения боевиками химического оружия, в том числе кустарного производства. По отдельным из них материалы расследований переданы представителям ОЗХО.

Напомню, что 16 ноября 2016 г. экспертами Минобороны России в районе Маррет-Умм-Хауш провинции Алеппо была обследована примененная боевиками против мирных жителей неразорвавшаяся минометная мина кустарного производства калибра 240-мм. Российскими специалистами было подтверждено наличие в ней отравляющего вещества кожно-нарывного действия типа иприт.

Результаты исследований в январе 2017 года были переданы в ОЗХО представителями национального органа Сирии, осуществляющего функции по выполнению Конвенции о запрещении химического оружия.

Мы внимательно проанализировали имеющиеся в СМИ материалы с обвинениями правительства Сирии в применении химического оружия в населенном пункте Хан-Шейхун провинции Идлиб.

Их подлинность вызывает большие сомнения, причем не только у нас. Все больше авторитетных экспертов и организаций склоняются к мнению о сфабрикованном характере видеосъемок.

Однако руководство США предпочло в очередной раз не ждать результатов расследования и в нарушение норм международного права 7 апреля отдало приказ о нанесении ракетного удара по аэродрому Шайрат в результате которого погибло девять мирных жителей, в том числе четверо детей, еще около десяти человек было ранено.

Исходя из этого, мы требуем проведения тщательного расследования так называемой химической атаки сирийской авиации на город Хан-Шейхун.

В свою очередь мы готовы предоставить любые возможности, обеспечить безопасность и допустить независимых экспертов и представителей ОЗХО на аэродром «Шайрат» для проведения экспертизы. Специалисты знают, следы от химоружия скрыть невозможно.

Сирийские власти со своей стороны также заявили о готовности допустить экспертов на данный аэродром и всячески содействовать их работе.

Кроме того, по имеющейся у нас информации боевики в настоящее время завозят в районы Хан Шейхуна, аэродрома Джира, Восточную Гуту и западнее г. Алеппо отравляющие вещества.

Целью этих действий является создание очередного повода для обвинений правительства Сирии в применении химического оружия и провоцировании новых ударов США.

Предупреждаем о недопустимости подобных шагов.



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