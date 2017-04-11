11.04.2017 (14:38)

В День Победы по Красной Площади в Москве пройдут три автономные пусковые установки ПГРК «Ярс»

В подмосковном Алабино проводится покраска военной техники парадного расчета механизированной колонны Ракетных войск стратегического назначения (РВСН).

В составе механизированной колонны парадного расчета РВСН по Красной площади 9 мая пройдут три автономные пусковые установки подвижного грунтового ракетного комплекса (ПГРК) «Ярс» Тейковского ракетного соединения, дислоцированного в Ивановской области.

Покраска пусковых установок ПГРК «Ярс» производится методом напыления в закрытом боксе силами парадного расчета РВСН. В среднем на покраску одного агрегата ракетного комплекса «Ярс» уходит около двух дней.

Пусковые установки покрывают специально изготовленной краской защитного цвета, соответствующей технической документации на ракетный комплекс. При этом на одну пусковую установку расходуется около 60 кг краски защитного цвета и около 40 кг черной краски, которой покрывали шасси.

28 февраля колонна парадного расчета совершила марш из пункта постоянной дислокации Тейково Ивановской области в населенный пункт Алабино Московской области (протяженность маршрута – более 400 км).

До этого, в январе-феврале в рамках подготовки к военному параду на Красной Площади в Москве в Тейковском ракетном соединении были проведены подготовка и контрольные занятия с личным составом экипажей парадного расчета РВСН.

В ходе приема зачетов по специальной подготовке, вождению на автодроме соединения учебных пусковых установок ракетного комплекса «Ярс» в колонне, включая вождение в ночных условиях, комиссией командования РВСН и Владимирского ракетного объединения было принято решение о допуске военнослужащих к участию в дальнейшей подготовке к военному параду. Также в соединении были произведены работы по подготовке техники к участию в военном параде.

С 2008 года личный состав и техника Тейковского ракетного соединения принимает участие в военных парадах на Красной площади в Москве. Суммарный навод механиков-водителей на пусковых установках ПГРК «Ярс» составляет около 30 тыс. км.

Помимо военнослужащих и техники Тейковского ракетного соединения, в военном параде на Красной площади примут участие парадные расчеты Военной академии РВСН и ее Серпуховского филиала.

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