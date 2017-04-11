11.04.2017 (14:18)

Зенитчики 4-й армии ВВС и ПВО Южного военного округа отразили удар средств воздушного нападения условного противника на полигоне Телемба

Зенитные подразделения 4-й армии ВВС и ПВО Южного военного округа (ЮВО) отразили массированный удар средств воздушного нападения условного противника в ходе учения на полигоне Телемба.

В полевых условиях отрабатывались вопросы взаимодействия боевых расчётов по захвату и сопровождению воздушных целей, после чего выполнялись электронные пуски на их поражение.

Имитировали воздушные цели условного противника истребители и штурмовики из состава смешанной авиационной дивизии ЮВО.

В ходе учения было разыграно несколько тактических эпизодов по прикрытию объектов в пунктах постоянной дислокации, перехвату целей в условиях сложной помеховой обстановки.

Для участия в учении многофункциональные истребители-бомбардировщики Су-34 совершили беспосадочные перелеты на расстояния свыше 6 тысяч километров с дозаправками в воздухе, в том числе в ночное время суток.

Всего в учении принимают участие около 1000 военнослужащих, задействовано более 350 единиц вооружения и военной техники, в том числе самолеты Су-30М2, Су-27СМ3, Су-30СМ, Су-34, вертолеты Ми-8АМТШ «Терминатор», Ми-8МТПР-1, а также зенитные ракетные комплексы

С-300ПМ и зенитные ракетно-пушечные комплексы «Панцирь-С».

Учение дивизий 4-й армии ВВС и ПВО Южного военного округа проходит под руководством командующего объединением генерал-лейтенанта Виктора Севостьянова.

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