11.04.2017 (13:58)

Юнармейцы из Североморска впервые примут участие в военном параде в Мурманске

Члены Североморского отряда Всероссийского военно-патриотического общественного движения «Юнармия» впервые примут участие в военном параде в Мурманске.

В День Победы 36 североморских юнармейцев торжественным маршем пройдут в составе парадных расчётов войск Северного флота (СФ) по главной улице Мурманска.

Подготовка юнармейцев к параду началась в конце февраля. На базе соединения десантных кораблей Кольской флотилии разнородных сил СФ регулярно проходят тренировки парадного расчёта североморских юнармейцев.

Ученики 6-11-х классов общеобразовательных школ Североморска оттачивают парадный шаг, отрабатывают строевые приёмы и движение без оружия в одиночном порядке и в составе парадного расчёта.

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