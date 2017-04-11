11.04.2017 (13:58)
Юнармейцы из Североморска впервые примут участие в военном параде в Мурманске
Члены Североморского отряда Всероссийского военно-патриотического общественного движения «Юнармия» впервые примут участие в военном параде в Мурманске.
В День Победы 36 североморских юнармейцев торжественным маршем пройдут в составе парадных расчётов войск Северного флота (СФ) по главной улице Мурманска.
Подготовка юнармейцев к параду началась в конце февраля. На базе соединения десантных кораблей Кольской флотилии разнородных сил СФ регулярно проходят тренировки парадного расчёта североморских юнармейцев.
Ученики 6-11-х классов общеобразовательных школ Североморска оттачивают парадный шаг, отрабатывают строевые приёмы и движение без оружия в одиночном порядке и в составе парадного расчёта.
Метки: