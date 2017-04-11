11.04.2017 (13:40)
Противодиверсионный катер Черноморского флота «Юнармеец Крыма» вошел в состав постоянного соединения ВМФ в Средиземном море
Новейший противодиверсионный катер (ПРДК) Черноморского флота «Юнармеец Крыма» вошел в состав постоянного оперативного соединения Военно-Морского Флота России в Средиземном море.
Катер такого класса впервые совершил дальний поход с выходом за зону черноморских проливов, доказав свои высокие мореходные качества.
Планируется, что в дальней оперативной зоне ПРДК будет привлекаться к выполнению задач по охране кораблей при стоянке на не защищенном рейде, а также для обеспечения безопасности пунктов базирования сил соединения ВМФ.
Катер оснащен новейшими техническими средствами и вооружением, позволяющим эффективно выполнять задачи по своему предназначению.
Катер специального назначения проекта «Грачёнок» был построен в 2014 году на Зеленодольском судостроительном заводе им. А.М. Горького.
Водоизмещение: 138 т.
Размеры: длина - 31 м, ширина - 7,4 м, осадка - 1,85 м.
Скорость полного хода: 23 узла.