11.04.2017 (13:27)

Атомный подводный ракетный крейсер «Орёл» после ремонта прибыл в базу подводных сил Северного флота

Атомный подводный ракетный крейсер (АПРК) Северного флота «Орёл» (проекта 949А «Антей») прибыл в пункт постоянного базирования на Кольском полуострове после завершения планового ремонта. Корабль вышел из Северодвинска 6 апреля и совершил переход в надводном положении в сложной ледовой обстановке Белого моря и через акваторию Баренцева моря.

На пирсе экипаж крейсера встретил командующий подводными силами Северного флота контр-адмирал Владимир Гришечкин. Он принял доклад об успешном выполнении задач межбазового перехода от командира корабля — капитана 1 ранга Сергея Новохатского и поздравил подводников с возвращением домой.

Экипаж капитана 1 ранга Сергея Новохатского принял корабль в сентябре 2016 года и проводил контроль выполнения заключительного этапа ремонтных работ. В ходе приемо-сдаточных испытаний АПРК «Орёл» прошёл серию проверок в море, подтвердивших заложенные в нём тактико-технические характеристики. В ближайшее время крейсеру предстоит пройти завершающий этап ходовых испытаний с проверкой оружия и технических средств в глубоком море. После сдачи плановых задач курса боевой подготовки в базе и в море корабль будет введён в состав сил постоянной готовности и приступит к выполнению поставленных задач по своему основному предназначению.

Ремонтные работы на АПРК «Орёл» в Центре судоремонта «Звёздочка» Объединённой судостроительной корпорации продолжались более трёх лет. На предприятии было проведено восстановление технической готовности всех систем корабля — механической части, радиоэлектронного вооружения, корпусных конструкций и главной энергетической установки. Произведены перезарядка реакторов субмарины и ремонт комплекса вооружения, а также выполнены сложные работы по восстановлению технических характеристик валопроводов атомохода. В результате ремонта срок службы крейсера был существенно увеличен.

Атомный подводный ракетный крейсер «Орёл» был заложен 19 января 1989 года на предприятии Севмаш в Северодвинске. В 1993 году вошёл в состав Северного флота. Успешно выполнил задачи нескольких боевых служб и неоднократно принимал участие в оперативно-стратегических учениях. АПРК «Орёл» оснащён современным ракетным, минно-торпедным, гидроакустическим и радиотехническим вооружением, а также усовершенствованным навигационным комплексом, позволяющими кораблю с высокой эффективностью выполнять задачи в назначенных районах Мирового океана.

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