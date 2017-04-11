11.04.2017 (13:16)

В Севастополе прошло гарнизонное пожарно-тактическое учение Черноморского флота

В Севастополе на базе одной из частей центра материально-технического обеспечения Черноморского флота (ЧФ) прошло гарнизонное пожарно-тактическое учение штатных пожарных подразделений объединения.

По замыслу учения возгорание произошло на открытой площадке хранения боезапаса. По сигналу тревоги были подняты пожарно-спасательные подразделения Севастопольского гарнизона.

Шесть пожарных расчетов ЧФ со специальной техникой работали непосредственно на территории воинской части. Специалисты городского лесничества проводили мероприятия по недопущению распространения огня на прилегающие к очагу пожара лесополосы.

Совместными усилиями «пожар» был локализован.

В рамках пожарно-тактического учения штатных пожарных подразделений ЧФ отработана координация действий с городскими пожарными службами различных ведомств.

К пожарно-тактическому учению привлекалось около 50 пожарных, было задействовано более 10 единиц специальной техники.

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