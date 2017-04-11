11.04.2017 (13:00)

Специалисты РХБ защиты Северного флота осваивают новую технику

В свой профессиональный праздник — День специалиста радиационной, химической и биологической защиты ВМФ, который отмечается 11 апреля, — военнослужащие приступили к освоению новой техники, поступившей на вооружение береговых частей.

В отдельном мотострелковом соединении и бригаде морской пехоты Северного флота были получены установленные на шасси КамАЗ системы аэрозольной маскировки нового поколения ТДА-3 и авторазливочная станция — АРС-14КМ. Уникальность данной машины в том, что помимо проведения специальной обработки местности, вооружения и военной техники она способна осуществлять постановку аэрозольной завесы, то есть, выполнять универсальные функции.

В настоящее время военнослужащие готовятся к предстоящему этапу конкурса профессионального мастерства «Безопасная среда» Армейских международных игр. В нём будут соревноваться подразделения радиационно-химической разведки, аэрозольного противодействия и жидкостных средств специальной обработки.

Лучшие подразделения представят Северный флот на всероссийском этапе конкурса, который состоится на полигоне Шиханы в Саратовской области.

Сегодня специалисты РХБЗ Северного флота решают широкий спектр задач — от радиационной, химической и биологической разведки, специальной обработки местности, объектов, оружия и техники, аэрозольной маскировки до проведения радиационного контроля на кораблях и подводных лодках с ядерной энергетической установкой и в местах их базирования, радиологических исследований и обеспечения обитаемости экипажей атомных подводных лодок в дальних походах.

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