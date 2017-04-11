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11.04.2017 (12:41)

В Новороссийской военно-морской базе началась проверка физической подготовки военнослужащих за зимний период обучения

В соединениях и воинских частях Новороссийской военной морской базы Черноморского флота началась сдача военнослужащими зачетов по физической подготовке в рамках итоговой проверки за зимний период обучения.

Проверка осуществляется комиссией Южного военного округа (ЮВО). Каждый военнослужащий вправе выбрать для выполнения по одному из упражнений на выносливость, силу и быстроту.

Военнослужащие, которые выполнят нормативы на второй квалификационный уровень и выше, в соответствии с приказом Министра обороны РФ смогут рассчитывать на получение ежемесячного материального вознаграждения в размере от 15% до 100% от должностного оклада. В текущем году подобную надбавку получают более 150 военнослужащих объединения.

Работа комиссии ЮВО продлится до 20 апреля. За этот период будут проверены все соединения и части базы и оценен уровень физической подготовки более 1000 военнослужащих.

Пресс-служба Южного военного округа
Метки:
Военно-Морской Флот , Черноморский флот , Южный военный округ , Военная база
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