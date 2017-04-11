11.04.2017 (12:02)

В Новороссийске вручили награды Министерства обороны военным полицейским

На территории военной комендатуры города Новороссийска прошла торжественная церемония награждения военнослужащих территориального подразделения военной полиции ведомственными наградами Министерства обороны Российской Федерации.

За добросовестное выполнение своих обязанностей военнослужащие были награждены медалями «За боевое отличие» и «За воинскую доблесть» I и II степеней.

Награды военнослужащим вручали военный комендант Новороссийска подполковник Андрей Гейко, глава муниципального образования Игорь Дяченко, представители командования Новороссийского территориального гарнизона, администрации города.

В окончании церемонии награждения глава города от имени всех новороссийцев поблагодарил военных полицейских за добросовестное исполнение своего служебного долга.

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