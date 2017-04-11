11.04.2017 (11:50)

В ВДВ России началось первое учение с применением новейших боевых машин БМД-4М и БТР-МДМ

Сегодня в ходе контрольной проверки соединений и воинских частей Воздушно-десантных войск (ВДВ) за зимний период обучения началось первое тактическое учение с применением недавно поступившего в Тульское соединение ВДВ батальонного комплекта новейших боевых машин десанта БМД-4М и бронетранспортеров БТР-МДМ «Ракушка».

Комиссия Командования ВДВ оценит уровень боевой выучки командного состава и военнослужащих парашютно-десантного полка, дислоцированного в Рязани.

В ходе тактического учения десантники впервые будут использовать огневые и технические преимущества новейших боевых машин десанта при действиях в составе батальона.

Особенностями учений является применение новой боевой техники в экстремально сложных условиях весенней распутицы. Для Тульского соединения ВДВ это будет первый практический опыт применения большого количества новейших БМД-4М, обладающих повышенно й огневой мощью.

Тактическое учение проводиться в условиях активного применения условным противником диверсионно-разведывательных групп и средств радиоэлектронной борьбы.

По замыслу учения парашютно-десантный батальон на БМД-4М, действуя в передовом отряде, стремительно выйдет на выгодный рубеж и будет удерживать его в течение суток.

В ходе ведения маневренной обороны десантники, используя огневую мощь современных боевых машин БМД-4М, будут наносить контратаки по превосходящим силам условного противника, имеющего в своем составе танковые подразделения и средства воздушного нападения.

На полигоне Дубровичи (Рязанская область) подразделения ВДВ выполнят боевые стрельбы из БМД-4М и БТР-МДМ днем и в условиях ограниченной видимости.

В ходе учения подразделения будут совершать марши на боевых машинах протяженностью до 100 километров по рокадным и полевым дорогам Рязанской области.

Учение проводится во взаимодействии с подразделениями других родов войск и продлится до 14 апреля.

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