11.04.2017 (11:32)

В ракетно-артиллерийской бригаде Новороссийской ВМБ проведено учение по антитеррору

В отдельной ракетно-артиллерийской бригаде Новороссийской военной морской базы (НВМБ) проведено учение по антитеррору.

По замыслу учения несколько вооруженных групп условных террористов совершили нападение на КПП военного городка и предприняли попытку прорваться к зданию штаба, складам вооружения и в парковую зону части.

По тревоге было поднято дежурное подразделение по противодействию терроризму. В ходе боя условное незаконное вооруженное формирование было уничтожено, часть нападавших задержана.

Для создания обстановки, максимально приближенной к боевой, применялись холостые боеприпасы, пиротехнические средства имитации, в том числе дымы.

В рамках учения военнослужащие также отработали эвакуацию раненых, ведение радиационной, химической, биологической и инженерной разведки территории в целях обнаружения отравляющих и взрывчатых веществ.

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