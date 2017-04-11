11.04.2017 (11:32)
В ракетно-артиллерийской бригаде Новороссийской ВМБ проведено учение по антитеррору
В отдельной ракетно-артиллерийской бригаде Новороссийской военной морской базы (НВМБ) проведено учение по антитеррору.
По замыслу учения несколько вооруженных групп условных террористов совершили нападение на КПП военного городка и предприняли попытку прорваться к зданию штаба, складам вооружения и в парковую зону части.
По тревоге было поднято дежурное подразделение по противодействию терроризму. В ходе боя условное незаконное вооруженное формирование было уничтожено, часть нападавших задержана.
Для создания обстановки, максимально приближенной к боевой, применялись холостые боеприпасы, пиротехнические средства имитации, в том числе дымы.
В рамках учения военнослужащие также отработали эвакуацию раненых, ведение радиационной, химической, биологической и инженерной разведки территории в целях обнаружения отравляющих и взрывчатых веществ.