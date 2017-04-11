11.04.2017 (11:17)

Саперы ЮВО приступили к очистке от взрывоопасных предметов горно-лесистой местности в Чечне и Ингушетии

Военнослужащие инженерных подразделений Южного военного округа (ЮВО) приступили к выполнению задач по разминированию и сплошной очистке от взрывоопасных предметов (ВОП) лесного массива и горной местности на территории Чеченской Республики и Республики Ингушетия.

Работы по разминированию ведутся в 8 районах Чеченской Республики, а также Сунженском районе Республики Ингушетия в условиях высокогорья – на высоте свыше 2 тыс. метров над уровнем моря.

В текущем году инженерные подразделения ЮВО очистят от ВОП более 2000 га экономически важных объектов и сельскохозяйственных угодий, а всего с 2012 года саперами ЮВО проверено более 14 тыс. га.

Все задачи выполняют военнослужащие по контракту, прошедшие обучение в Учебном центре (межведомственном, методическом) инженерных войск Вооруженных Сил РФ, дислоцированном в Нахабино (Московская обл.).

В сплошной очистке местности принимают участие около 1000 специалистов, задействовано более 10 минно-розыскных собак, свыше 60 единиц военной техники, в том числе робототехнический комплекс разминирования «Уран-6». Военнослужащие выполняют задачи в общевойсковом комплекте разминирования ОВР-2.

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