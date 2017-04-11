11.04.2017 (10:48)

Отряд боевых кораблей Тихоокеанского флота прибыл в южнокорейский порт Пусан

Сегодня отряд боевых кораблей Тихоокеанского флота в составе флагмана объединения гвардейского ракетного крейсера «Варяг» и морского танкера «Печенга» прибыл в порт Пусан Республики Корея.

В рамках визита моряки-тихоокеанцы встретятся с представителями командования военно-морских сил (ВМС) Кореи, мэром города, генеральным консулом Российской Федерации.

Для корабельных экипажей предусмотрена обширная культурная программа с экскурсиями по достопримечательностям Пусана, проведение совместных товарищеских матчей с корейскими моряками по игровым видам спорта.

Отряд боевых кораблей ТОФ выполняет задачи дальнего похода в водах Мирового океана с 1 апреля. Во время дальнего плавания корабли совершат ещё шесть неофициальных визитов и деловых заходов в порты иностранных государств.

Основная цель похода — демонстрация Андреевского флага в Азиатско-тихоокеанском регионе и дальнейшее развитие военно-морского сотрудничества со странами АТР.

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